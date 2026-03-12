L’étrange acharnement de la mairie contre cette famille de voyageurs

Depuis plusieurs années, à Deuil-la-Barre, la municipalité mène une bataille contre la famille François. Ces gens du voyage ont acheté un terrain dans la commune du dans le Val d’Oise pour s’y poser quelques mois dans l’année. Mais la municipalité affirme que le terrain en question est classé en zone naturelle dans le plan local d'urbanisme (PLU). En septembre dernier, la mairie fait installer des blocs de béton à l’entrée du terrain des François. En février 2026, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, a ordonné le versement par la ville de plus de 20 000 euros d’astreintes, en raison du temps pris par la ville pour enlever les blocs. En tout, la justice a statué 6 fois sur la nécessité de garantir la « liberté d’aller et de venir » et le « droit de propriété » des François. Face à ces entraves, la famille co-organise une manifestation soutenue par des associations romanies et voyageuses. Pour Ritchy, membre du collectif Zor, la situation des François n'est pas un cas isolé et témoigne d'un antitziganisme.