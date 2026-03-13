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LFI, quartiers populaires, EELV : à Bagnolet, une large alliance à l’assaut de la mairie socialiste

Bagnolet, environ 40.000 habitants. Coincée entre Montreuil, Romainville et les Lilas, cette ville de Seine-Saint-Denis attire de plus en plus de parisiens poussés en-dehors de Paris par l'augmentation des loyers. Le maire actuel, socialiste en poste depuis 12 ans, est candidat à un troisième mandat. En face, cinq autres listes de gauche lui font concurrence. Parmi elles, Bagnolet collectif se distingue par sa composition. Soutenue par la France insoumise et les écologistes, la liste intègre également sept membres de l’Assemblée des quartiers. L’objectif est d’intégrer les revendications des habitants des quartiers populaires pour les porter à la mairie. Nous avons suivi certains de leurs membres pendant un tractage, et nous sommes allés à la rencontre de la tête de liste Edouard Denouel.

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