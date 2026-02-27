Mort de Quentin Deranque : face aux fascistes, ne pas baisser les yeux - Reportage à Lyon

Depuis la mort de Quentin Deranque samedi 16 février à Lyon, la ville vit sous l’inquiétude de la recrudescence des violences d’extrême droite. Une alerte a la bombe à été signée aux locaux de la CGT à Lyon ainsi qu’au siège la France Insoumise, de jeunes militants communistes ont été agressés à Tours.

Mais au plus près des représailles menées par des groupes néo-fascistes, le local du syndicat Solidaire du Rhône, a été la cible d’une attaque. Pour ces derniers, aucun doute, il s’agit de l’extrême droite. Pour autant une forme de résistance s’organise. Des militants de la ville partagent des messages d’apaisement et d’anti-fascisme, des membres de groupes antifascistes organisent des actions de prévention dans les quartiers à risques pour prévenir les populations fréquemment ciblées par l’extrême droite.

Si aucune violence physique n’a été relatée durant ce week-end marqué par la présence de groupuscules néo-fascistes, des saluts nazis et des insultes racistes et homophobes ont été signalés.

Cette démonstration sera-t-elle suffisante pour légitimer la présence de groupuscules néo-fasciste revendiquée dans les villes françaises ? Selon des experts, tout est entre les mains du libéral, capitaliste et de la récupération médiatique de ces idées.