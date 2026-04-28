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Près d'Angers, face aux méga-bassines : la riposte s’organise
Ce samedi 11 avril, 300 personnes se sont réunies à Brissac, au sud d’Angers contre un projet d’extension d’une carrière de sable sur la commune des Alleuds. Une extension qui pourrait s’accompagner de la mise en place d’une retenue d’eau, une “méga bassine” de 350.000m2 (2 fois plus petite qu’à Sainte Soline). Une double peine aux yeux des manifestants qui répondaient à l’appel de la Confédération Paysanne et de la CGT pour demander l'arrêt du projet d’extension de la carrière, de l’accaparement de l’eau au profit d’une minorité d’agriculteurs et d’un modèle agricole productiviste qui répond avant tout à des enjeux économiques.