Je fais un don

Toujours debout !

Toujours debout !

"Toujours debout !", c'est l'émission quotidienne du Média diffusée en direct qui décrypte l'actualité en présence de nombreux invité.e.s !

Partager

Zyed et Bouna : 20 après, la France a-t-elle vraiment changé ?

Au sommaire de cette édition :

Nous reviendrons sur les principales actualités du jour, avant de donner la parole à Anna Margueritat, journaliste indépendante, qui signe ce soir une Carte Blanche consacrée à l’affaire Lola et aux récupérations politiques qu’elle a suscitées.

Puis, en seconde partie d’émission, nous reviendrons sur un drame survenu il y a vingt ans : la mort de Zyed Benna et Bouna Traoré, deux adolescents dont le destin tragique a bouleversé la France et marqué durablement nos consciences.

Toujours debout !

"Toujours debout !", c'est l'émission quotidienne du Média diffusée en direct qui décrypte l'actualité en présence de nombreux invité.e.s !

En voir +

Vous aimerez aussi

Le Média n'appartient ni à l'état, ni à des milliardaires, il est financé uniquement par des citoyens comme vous.

Il est en accès libre pour le plus grand nombre grâce à des citoyens qui contribuent tous les mois. Devenez Socio pour soutenir l'information indépendante !

Rejoignez les Socios

Afin de rester indépendant et en accès libre pour le plus grand nombre, et de continuer de vous proposer des enquêtes sur les magouilles de la Macronie et les arnaques des multinationales, des reportages de terrain au plus près de ceux qui luttent, des entretiens, débats et émissions comme on n'en voit plus à la télé, nous avons besoin de vous !