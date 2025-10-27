Zyed et Bouna : 20 après, la France a-t-elle vraiment changé ?

Au sommaire de cette édition :

Nous reviendrons sur les principales actualités du jour, avant de donner la parole à Anna Margueritat, journaliste indépendante, qui signe ce soir une Carte Blanche consacrée à l’affaire Lola et aux récupérations politiques qu’elle a suscitées.

Puis, en seconde partie d’émission, nous reviendrons sur un drame survenu il y a vingt ans : la mort de Zyed Benna et Bouna Traoré, deux adolescents dont le destin tragique a bouleversé la France et marqué durablement nos consciences.