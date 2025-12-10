"Toujours debout !", c'est l'émission quotidienne du Média diffusée en direct qui décrypte l'actualité en présence de nombreux invité.e.s !
La colonisation, pas un crime ? La sortie d’Edouard Philippe ne passe pas
Au sommaire de cette édition :
Édouard Philippe… inutile de préciser qu’il est en pleine campagne. Et comme souvent dans ces périodes, les déclarations s’emballent. L’ancien Premier ministre a osé affirmer que la colonisation n’était pas un crime. Une sortie en total décalage avec les travaux des historiens… et même avec Emmanuel Macron, qui avait qualifié la colonisation de « crime contre l’humanité ». On y revient en deuxième partie, avec nos invités sur le plateau. Nous recevrons aussi ce soir Christophe-Cécil Garnier, journaliste à StreetPress, et Charlotte Clavreul du Front pour une presse libre. Au menu : le cas Éric Tegnér. Oui, on va en parler. Au Média, on n’est pas franchement fan du personnage… mais figurez-vous qu’il a porté plainte contre StreetPress et L’Insoumission parce qu’ils ont rapporté qu’il tenait des propos antisémites. Oui, oui : il a osé.