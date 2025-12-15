Gabès : un ministre de Macron attaque Le Média | Budget de la sécu : la tension monte !

Au sommaire de cette édition :

D’abord, un entretien consacré à l’islamophobie en France et en Europe. Les actes antimusulmans sont en forte hausse : des mosquées sont visées, des femmes musulmanes sont agressées dans l’espace public, et la question du hijab ressurgit à presque chaque débat politique. La reconnaissance politique et institutionnelle de l’islamophobie continue de faire débat. Nous recevons Rayan Freschi, juriste et chercheur chez Cage International.

Puis, en seconde partie, un entretien politique avec Nathalie Oziol, députée de La France insoumise. Retour sur l’actualité parlementaire, avec un PLFSS sous haute tension, et plus largement sur la situation politique nationale. L’émission revient également sur la question de Gabès, en Tunisie, récemment soulevée à l’Assemblée, ainsi que sur les propos du ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot, accusé de diffamer Le Média TV.

