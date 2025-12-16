Budget de la Sécu : le texte finalement adopté | Brigitte Macron : un collectif porte plainte

Au sommaire de cette édition :

Le budget de la Sécurité sociale pour 2026 est définitivement adopté. Un succès politique pour le Premier ministre Sébastien Lecornu, mais obtenu au prix de nombreuses concessions. Nos journalistes Lisa Lap et Andrei Manivit passent la journée à l’Assemblée nationale pour recueillir la parole des députés, mais aussi celle des manifestants rassemblés devant le Palais-Bourbon contre ce PLFSS.

Autre sujet qui continue de susciter une vive indignation : le « sales connes » prononcé par Brigitte Macron. Des propos qui ne passent toujours pas, malgré les tentatives d’explication et d’excuses. Le collectif féministe Les Tricoteuses hystériques décide de porter plainte. L’une de ses membres est avec nous dans ce journal. Plusieurs dossiers touchant le monde agricole sont également à l’actualité ces derniers jours : la dermatose nodulaire contagieuse, l’accord UE-Mercosur, entre autres. Ces enjeux sont abordés dans la seconde partie de l’émission avec Manon Mercier, députée La France insoumise, et Nina Lejeune, de la Confédération paysanne.

Enfin, l’émission se penche sur la situation au Chili, où José Antonio Kast, candidat d’extrême droite, est élu président de la République en début de semaine avec plus de 58 % des suffrages exprimés. Figure revendiquée du camp conservateur et nostalgique de la dictature de Pinochet, il marque un nouveau basculement politique dans la région. Une analyse avec Franck Gaudichaud, maître de conférences et spécialiste de l’Amérique latine.