Intelligence artificielle : cette vidéo qui rend fou Macron

Au sommaire de cette édition :

D’abord, direction l’Amérique latine, avec le Venezuela, toujours soumis à la pression du blocus américain. Une politique qui asphyxie l’économie, frappe les populations civiles et pèse sur les équilibres régionaux.

Retour ensuite en France, avec une affaire qui fait débat : le refus de démission du maire de Chessy, après son opposition à célébrer un mariage impliquant une personne sous OQTF. Plus largement, la séquence relance la remise en cause du droit au mariage pour les étrangers en situation irrégulière. Un épisode révélateur des tensions entre État de droit, instrumentalisation politique de l’immigration et pressions exercées sur les élus locaux.

Enfin, l’émission aborde un sujet crucial et très actuel : l’explosion des fake news à l’ère de l’intelligence artificielle. Après la diffusion massive d’une fausse vidéo annonçant un prétendu coup d’État en France, Emmanuel Macron reconnaît l’impuissance de l’État face aux plateformes et propose la mise en place d’un “label” des médias. Entre lutte contre la désinformation et risque de contrôle politique de l’information, le débat est particulièrement brûlant.

