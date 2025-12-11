Budget 2026 : les conséquences de l’adoption du PLFSS pour les français

C’est une édition chargée, tant l’actualité est dense ce soir. L’émission commence par la niche parlementaire du Parti socialiste et une victoire importante : l’Assemblée nationale adopte une proposition de loi visant à garantir un avocat à chaque enfant placé ou suivi dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative. Une avancée défendue depuis des mois par le Comité de vigilance ASE. Anniella Lamnaouar, membre du comité, est avec nous pour en parler.

L’émission aborde ensuite le PLFSS, adopté de justesse grâce aux votes du PS et des écologistes. Pour réagir à cette alliance, mais aussi analyser le budget et ses conséquences pour les Français, nous recevons le député LFI Bérenger Cernon.

Enfin, l’édition se termine avec Bally Bagayoko, désigné candidat LFI aux municipales de Saint-Denis. La France insoumise et le Parti communiste viennent d’officialiser leur union pour tenter de reconquérir cette ville, aujourd’hui dirigée par le PS mais longtemps administrée par les communistes.