Budget, Macron, Vème République : retour sur un "bordel" politique

Au sommaire de cette édition :

Alors que les agences humanitaires alertent sur un risque imminent de rupture de l’assistance à Gaza, Israël durcit encore les conditions d’accès des ONG internationales. Nouvelles procédures d’enregistrement, ONG menacées d’expulsion, aide bloquée aux frontières, établissements de santé contraints de fermer : peut-on encore parler d’une action humanitaire indépendante ?

En seconde partie, l’émission revient sur le blocage politique autour du budget. Débat parlementaire sous tension, recours répétés aux procédures d’exception, marginalisation du Parlement : Emmanuel Macron gouverne-t-il désormais sans majorité et sans contre-pouvoirs ? La séquence actuelle révèle-t-elle une crise structurelle de la Ve République ?