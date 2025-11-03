Je fais un don

Le Récap

Le Récap

Le Récap, c’est la pastille d’info condensée et musclée du Média. Tous les jours, du lundi au jeudi, à 20h, on passe en revue l’actualité sans filtre et sans langue de bois.

Partager

Victoire du RN à l'assemblée : les héritiers de l'Algérie française dictent le débat

Le Rassemblement National a remporté une victoire symbolique mais historique : jeudi 30 octobre, un texte dénonçant l’accord franco-algérien de 1968 a été adopté à l’Assemblée, à 185 voix contre 184. Cette adoption, permise par le soutien de la droite et le faible engagement des macronistes, illustre l’effritement du cordon sanitaire contre l’extrême droite. La gauche a dénoncé cette manœuvre, et des députés Franco-algériens comme Sabrina Sebahi ou Abdelkader Lahmar ont rappelé les vérités historiques et les restrictions réelles auxquelles les Algériens font face en France. Au-delà des chiffres, ce vote révèle la normalisation du RN dans les esprits, l’infiltration de son idéologie raciste dans le débat politique et l’urgence pour les partis républicains de se mobiliser avant qu’il ne soit trop tard. Chaque silence et chaque compromis creusent la brèche, et le seuil d’alerte est définitivement franchi.

Le Récap est un édito politique, à retrouver du lundi au jeudi sur Le Média.

Le Récap

Le Récap, c’est la pastille d’info condensée et musclée du Média. Tous les jours, du lundi au jeudi, à 20h, on passe en revue l’actualité sans filtre et sans langue de bois.

En voir +

Vous aimerez aussi

Le Média n'appartient ni à l'état, ni à des milliardaires, il est financé uniquement par des citoyens comme vous.

Il est en accès libre pour le plus grand nombre grâce à des citoyens qui contribuent tous les mois. Devenez Socio pour soutenir l'information indépendante !

Rejoignez les Socios

Afin de rester indépendant et en accès libre pour le plus grand nombre, et de continuer de vous proposer des enquêtes sur les magouilles de la Macronie et les arnaques des multinationales, des reportages de terrain au plus près de ceux qui luttent, des entretiens, débats et émissions comme on n'en voit plus à la télé, nous avons besoin de vous !