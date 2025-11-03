Victoire du RN à l'assemblée : les héritiers de l'Algérie française dictent le débat

Le Rassemblement National a remporté une victoire symbolique mais historique : jeudi 30 octobre, un texte dénonçant l’accord franco-algérien de 1968 a été adopté à l’Assemblée, à 185 voix contre 184. Cette adoption, permise par le soutien de la droite et le faible engagement des macronistes, illustre l’effritement du cordon sanitaire contre l’extrême droite. La gauche a dénoncé cette manœuvre, et des députés Franco-algériens comme Sabrina Sebahi ou Abdelkader Lahmar ont rappelé les vérités historiques et les restrictions réelles auxquelles les Algériens font face en France. Au-delà des chiffres, ce vote révèle la normalisation du RN dans les esprits, l’infiltration de son idéologie raciste dans le débat politique et l’urgence pour les partis républicains de se mobiliser avant qu’il ne soit trop tard. Chaque silence et chaque compromis creusent la brèche, et le seuil d’alerte est définitivement franchi.

Le Récap est un édito politique, à retrouver du lundi au jeudi sur Le Média.