Budget de la Sécu : Matignon accusé de pressions, l’assemblée explose

Au sommaire de cette édition :

Les députés s’apprêtent à se prononcer, dans quelques minutes, sur le projet de loi de financement de la Sécurité sociale. Un rejet du texte aurait de lourdes conséquences pour le Premier ministre Sébastien Lecornu. Sur place, nos reporters Lisa Lap et Andrei Manivit recueillent les réactions des élus.

Dans le premier entretien de cette émission, nous serons en visioconférence avec Davy Rimane, député de Guyane. Nous reviendrons avec lui sur la vie chère dans les Outre-mer, alors que l’Union européenne vient de féliciter la France pour sa politique de lutte contre l’inflation… un rapport qui, pourtant, ne prend pas en compte les territoires ultramarins.

Pour le second entretien du jour, nous recevons Nathalie Arthaud, porte-parole de Lutte ouvrière, qui vient d’annoncer sa candidature à l’élection présidentielle.