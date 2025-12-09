Je fais un don

Toujours debout !

Toujours debout !

"Toujours debout !", c'est l'émission quotidienne du Média diffusée en direct qui décrypte l'actualité en présence de nombreux invité.e.s !

Partager

Budget de la Sécu : Matignon accusé de pressions, l’assemblée explose

Au sommaire de cette édition :

Les députés s’apprêtent à se prononcer, dans quelques minutes, sur le projet de loi de financement de la Sécurité sociale. Un rejet du texte aurait de lourdes conséquences pour le Premier ministre Sébastien Lecornu. Sur place, nos reporters Lisa Lap et Andrei Manivit recueillent les réactions des élus.

Dans le premier entretien de cette émission, nous serons en visioconférence avec Davy Rimane, député de Guyane. Nous reviendrons avec lui sur la vie chère dans les Outre-mer, alors que l’Union européenne vient de féliciter la France pour sa politique de lutte contre l’inflation… un rapport qui, pourtant, ne prend pas en compte les territoires ultramarins.

Pour le second entretien du jour, nous recevons Nathalie Arthaud, porte-parole de Lutte ouvrière, qui vient d’annoncer sa candidature à l’élection présidentielle.

Toujours debout !

"Toujours debout !", c'est l'émission quotidienne du Média diffusée en direct qui décrypte l'actualité en présence de nombreux invité.e.s !

En voir +

Vous aimerez aussi

Le Média n'appartient ni à l'état, ni à des milliardaires, il est financé uniquement par des citoyens comme vous.

Il est en accès libre pour le plus grand nombre grâce à des citoyens qui contribuent tous les mois. Devenez Socio pour soutenir l'information indépendante !

Rejoignez les Socios

Afin de rester indépendant et en accès libre pour le plus grand nombre, et de continuer de vous proposer des enquêtes sur les magouilles de la Macronie et les arnaques des multinationales, des reportages de terrain au plus près de ceux qui luttent, des entretiens, débats et émissions comme on n'en voit plus à la télé, nous avons besoin de vous !