Je fais un don

Le Récap

Le Récap

Le Récap, c’est la pastille d’info condensée et musclée du Média. Tous les jours, du lundi au jeudi, à 20h, on passe en revue l’actualité sans filtre et sans langue de bois.

Partager

404 voix contre lui : Lecornu humilié à l’Assemblée

Le premier budget Lecornu finit en crash : le volet recettes a été rejeté presque à l’unanimité par les députés, une humiliation politique inédite. Seul un élu Liot a voté pour, même les macronistes ont déserté. Il faut dire que le budget, déjà surnommé « Frankenstein », a été modifié amendement après amendement jusqu’à devenir une créature difforme qui ne satisfait plus personne. Trop de taxes pour les uns, pas assez pour les autres. Même les socialistes, pourtant prêts à toutes les contorsions pour se rapprocher du pouvoir, ont dit non. Pour le LFI, Eric Coquerel, la politique de Macron est tellement minoritaire qu’elle ne tient plus qu’à une voix. Officiellement, Matignon prétend encore que tout s’arrangera d’ici Noël, mais on voit mal comment un texte rejeté par 404 voix pourrait ressusciter. Pendant ce temps, Macron, isolé, obsédé par son image et son héritage, fuit dans l’international. Celui qui se rêvait rénovateur de la vie politique laisse un pays en pleine crise de régime. Mais ça ne l'empêche pas de rêver à 2032...

Le Récap

Le Récap, c’est la pastille d’info condensée et musclée du Média. Tous les jours, du lundi au jeudi, à 20h, on passe en revue l’actualité sans filtre et sans langue de bois.

En voir +

Vous aimerez aussi

Le Média n'appartient ni à l'état, ni à des milliardaires, il est financé uniquement par des citoyens comme vous.

Il est en accès libre pour le plus grand nombre grâce à des citoyens qui contribuent tous les mois. Devenez Socio pour soutenir l'information indépendante !

Rejoignez les Socios

Afin de rester indépendant et en accès libre pour le plus grand nombre, et de continuer de vous proposer des enquêtes sur les magouilles de la Macronie et les arnaques des multinationales, des reportages de terrain au plus près de ceux qui luttent, des entretiens, débats et émissions comme on n'en voit plus à la télé, nous avons besoin de vous !