Le Récap, c’est la pastille d’info condensée et musclée du Média. Tous les jours, du lundi au jeudi, à 20h, on passe en revue l’actualité sans filtre et sans langue de bois.
404 voix contre lui : Lecornu humilié à l’Assemblée
Le premier budget Lecornu finit en crash : le volet recettes a été rejeté presque à l’unanimité par les députés, une humiliation politique inédite. Seul un élu Liot a voté pour, même les macronistes ont déserté. Il faut dire que le budget, déjà surnommé « Frankenstein », a été modifié amendement après amendement jusqu’à devenir une créature difforme qui ne satisfait plus personne. Trop de taxes pour les uns, pas assez pour les autres. Même les socialistes, pourtant prêts à toutes les contorsions pour se rapprocher du pouvoir, ont dit non. Pour le LFI, Eric Coquerel, la politique de Macron est tellement minoritaire qu’elle ne tient plus qu’à une voix. Officiellement, Matignon prétend encore que tout s’arrangera d’ici Noël, mais on voit mal comment un texte rejeté par 404 voix pourrait ressusciter. Pendant ce temps, Macron, isolé, obsédé par son image et son héritage, fuit dans l’international. Celui qui se rêvait rénovateur de la vie politique laisse un pays en pleine crise de régime. Mais ça ne l'empêche pas de rêver à 2032...