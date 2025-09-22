Le Récap, c’est la pastille d’info condensée et musclée du Média. Tous les jours, du lundi au jeudi, à 20h, on passe en revue l’actualité sans filtre et sans langue de bois.
"Toi aussi mon fils" : quand Attal trahit Macron
À Arras, Gabriel Attal a fait plus que son discours de rentrée : il a signé l’acte symbolique de rupture avec Emmanuel Macron. Devant 2 500 militants, l’ex-Premier ministre a taclé la dissolution ratée de 2024, cette décision solitaire qui a brisé leur duo. L’attaque tombe au moment où paraît le livre du journaliste Wally Bordas, qui accuse Macron d’avoir volontairement favorisé le RN lors des législatives. Un enchaînement parfait pour Attal, qui se pose en alternative crédible pour 2027. À coups de promesses de “nouvelle République”, de référendums et de réformes des retraites, il tente de séduire une opinion lassée du macronisme. Mais derrière ce vernis de nouveauté, ses vieilles obsessions sécuritaires et son autoritarisme ressurgissent. La salle était divisée : Darmanin et Pannier-Runacher ont défendu Macron et Lecornu, évitant de cautionner le “parricide”. En coulisses, le président est furieux et dépêche ses soutiens médiatiques pour contre-attaquer. Une chose est sûre : Attal a ouvert la guerre de succession.