Le Récap, c’est la pastille d’info condensée et musclée du Média. Tous les jours, du lundi au jeudi, à 20h, on passe en revue l’actualité sans filtre et sans langue de bois.
Macron et la guerre aux drogues : on frôle l’overdose
Macron s’agite contre le narcotrafic à Marseille. Comme toujours, spectacle guerrier et morale à outrance, mais sur le terrain, rien n’avance. Il s’attaque autant aux consommateurs qu’aux réseaux, moralise, culpabilise et stigmatisent les quartiers populaires, tout en renforçant son néolibéralisme. Les jeunes restent exposés à la précarité et aux addictions, pendant que les politiques répressives échouent depuis cinquante ans. La France reste en retard face à l’Europe : Portugal, Allemagne, Malte ou Suisse privilégient soins, dépénalisation et prévention. Ici, on criminalise les malades, on moralise et on fait du bruit… mais la situation s’aggrave, et la jeunesse paie le prix de cette politique ultra-répressive mais toujours inefficace.