Colère des agriculteurs, Mercosur : Macron, la grande hypocrisie

Les agriculteurs européens face à l’accord UE-MERCOSUR

La semaine dernière, des milliers d'agriculteurs français et européens ont manifesté devant le Parlement européen contre l'accord de libre-échange entre l'UE et l'Argentine, le Brésil, le Paraguay, l'Uruguay et la Bolivie. Après 25 ans de négociations, la signature de l’accord, prévue pour le 20 décembre, a été reportée suite aux oppositions en France et en Italie. La Confédération paysanne réclame un abandon définitif de l’accord.

Pourquoi s’opposer à cet accord ?

Les traités de libre-échange visent à réduire les barrières commerciales pour favoriser les échanges. Cependant, pour les agriculteurs européens, cet accord risquerait d’inonder le marché de produits agricoles à bas prix, souvent produits dans des conditions moins strictes que celles de l'UE. Cela pourrait fragiliser l'agriculture locale en tirant les prix vers le bas.

Macron et l’opposition hypocrite ?

Emmanuel Macron a exprimé son opposition à l’accord en l’état, mais certains critiques, comme l’économiste Maxime Combes, estiment que sa position est hypocrite, car la France soutient un modèle agricole exportateur, incompatible avec une réelle protection des agriculteurs. Surtout, la France n'est pas opposée à l'accord si on y ajoute des clauses miroirs. Ces clauses ne freineraient pas la dangerosité de l'accord, estime les paysans et Thomas Porcher.

Les risques et le CETA

Cet accord pourrait profiter à quelques grands commerciaux de l’UE dans un monde concurrentiel, mais il met en péril les agriculteurs et paysans européens. De plus, des accords comme le CETA, ou encore des tribunaux arbitraux pour régler les différends, limitent la capacité des États à réguler pour protéger leurs citoyens, favorisant souvent les grandes entreprises. Lisa Lap et Thomas Porcher décryptent tout cela, c'est l'Instant Porcher !