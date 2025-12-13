"Sales connes", Darmanin, Depardieu : les archives dévoilent le vrai visage des Macron

Dans ce nouvel épisode choc de la VAR politique, Nabil Touati décrypte l'insulte "sales connes" lancée par Brigitte Macron à des militantes féministes opposées au retour sur scène d’Ary Abittan. La chronique expose le double langage de l’épouse du Président qui se présentait comme une alliée de #MeToo et une adversaire de la violence verbale. La VAR rappelle que, malgré ses dénégations, Brigitte Macron est une actrice politique influente. Son dérapage n'est pas une simple erreur, mais le symptôme d'un problème plus profond : le féminisme de façade du couple présidentiel. La chronique analyse ensuite comment Emmanuel Macron, qui a fait de l'égalité la "grande cause" de son mandat, a systématiquement soutenu les hommes de pouvoir accusés de violences sexuelles. De la poignée de main complice à Gérald Darmanin en pleine instruction, à la défense de Gérard Depardieu, l'Élysée a choisi son camp. La conclusion se veut cinglante : le féminisme des Macron s'arrête là où commence la contestation du pouvoir et la mise en cause de leurs amis. Le mot "sales connes" ne réduit pas Brigitte Macron, il la révèle, elle et son mari.