C’est le scandale de la semaine. Après qu’une vidéo montrant Brigitte Macron insulter les féministes a été dévoilée, Nils a enquêté sur ce qui s’apparente à une nouvelle opération d’enfumage.

Sarkozy est devenu le parrain des fachos avant 2027. Entre l’ex-président et l’extrême-droite, une grande histoire d’amour qui ne date pas d’hier.

Et enfin, les écolos en crise sur le vote du budget, Nils va nous dévoiler les coulisses de ce vote et ses conséquences sur la gauche.

