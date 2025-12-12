Je fais un don

Les Indiscrets

Nouvel épisode des Indiscrets de Nils Wilcke. Journaliste indépendant, journaliste politique jusqu’au bout des doigts, il recueille les confidences des politiques de tout bord.

Brigitte Macron et « les sales connes » : les coulisses d'une opération enfumage

C’est le scandale de la semaine. Après qu’une vidéo montrant Brigitte Macron insulter les féministes a été dévoilée, Nils a enquêté sur ce qui s’apparente à une nouvelle opération d’enfumage.

Sarkozy est devenu le parrain des fachos avant 2027. Entre l’ex-président et l’extrême-droite, une grande histoire d’amour qui ne date pas d’hier.

Et enfin, les écolos en crise sur le vote du budget, Nils va nous dévoiler les coulisses de ce vote et ses conséquences sur la gauche.

Les Indiscrets

