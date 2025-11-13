Je fais un don

Toujours debout !

Toujours debout !

"Toujours debout !", c'est l'émission quotidienne du Média diffusée en direct qui décrypte l'actualité en présence de nombreux invité.e.s !

Partager

"Suspension" de la réforme des retraites : victoire ou enfumage ?

Au sommaire de cette édition :

Triste anniversaire. Il y a dix ans jour pour jour, la France était frappée par les attentats du 13 novembre 2015, à Paris et Saint-Denis. 132 victimes, et aujourd’hui, la Nation leur rend hommage.

Dans l’actualité également : le colloque sur la Palestine, annulé par le Collège de France sous prétexte d’une “polémique alimentée notamment par le CRIF”, se tient finalement au Centre arabe de recherches et d’études politiques à Paris, depuis ce matin. Une annulation saluée par le ministre de l’Enseignement supérieur, mais très critiquée dans le monde académique.

Et pendant ce temps, Emmanuel Macron donne son feu vert à la participation d’entreprises israéliennes au salon de la sécurité Milipol. Certaines d’entre elles sont impliquées dans le génocide en cours, et avaient été interdites de salons en France. Pourquoi Paris change-t-il de doctrine ? On en parle dans un instant avec Imen Habib, du mouvement BDS France.

En deuxième partie, focus sur le budget de la Sécurité sociale, le PLFSS. Débats houleux à l’Assemblée, flou sur les priorités, et suspension de la réforme des retraites : mais qu’est-ce que cela signifie vraiment ? Et pourquoi la gauche semble-t-elle se déchirer sur ce sujet ?

Débat avec nos deux invités : Paul Elek, doctorant et chroniqueur régulier au Média, et Mathieu Slama, essayiste.

Toujours debout !

"Toujours debout !", c'est l'émission quotidienne du Média diffusée en direct qui décrypte l'actualité en présence de nombreux invité.e.s !

En voir +

Vous aimerez aussi

Le Média n'appartient ni à l'état, ni à des milliardaires, il est financé uniquement par des citoyens comme vous.

Il est en accès libre pour le plus grand nombre grâce à des citoyens qui contribuent tous les mois. Devenez Socio pour soutenir l'information indépendante !

Rejoignez les Socios

Afin de rester indépendant et en accès libre pour le plus grand nombre, et de continuer de vous proposer des enquêtes sur les magouilles de la Macronie et les arnaques des multinationales, des reportages de terrain au plus près de ceux qui luttent, des entretiens, débats et émissions comme on n'en voit plus à la télé, nous avons besoin de vous !