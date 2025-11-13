"Suspension" de la réforme des retraites : victoire ou enfumage ?

Au sommaire de cette édition :

Triste anniversaire. Il y a dix ans jour pour jour, la France était frappée par les attentats du 13 novembre 2015, à Paris et Saint-Denis. 132 victimes, et aujourd’hui, la Nation leur rend hommage.

Dans l’actualité également : le colloque sur la Palestine, annulé par le Collège de France sous prétexte d’une “polémique alimentée notamment par le CRIF”, se tient finalement au Centre arabe de recherches et d’études politiques à Paris, depuis ce matin. Une annulation saluée par le ministre de l’Enseignement supérieur, mais très critiquée dans le monde académique.

Et pendant ce temps, Emmanuel Macron donne son feu vert à la participation d’entreprises israéliennes au salon de la sécurité Milipol. Certaines d’entre elles sont impliquées dans le génocide en cours, et avaient été interdites de salons en France. Pourquoi Paris change-t-il de doctrine ? On en parle dans un instant avec Imen Habib, du mouvement BDS France.

En deuxième partie, focus sur le budget de la Sécurité sociale, le PLFSS. Débats houleux à l’Assemblée, flou sur les priorités, et suspension de la réforme des retraites : mais qu’est-ce que cela signifie vraiment ? Et pourquoi la gauche semble-t-elle se déchirer sur ce sujet ?

Débat avec nos deux invités : Paul Elek, doctorant et chroniqueur régulier au Média, et Mathieu Slama, essayiste.