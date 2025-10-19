Soyez à la mode ! Un tuto pour devenir fasciste | Mark Fortier, Julien Théry

« Ma thérapie de conversion » : c'est le sous-titre du petit livre publié par le sociologue et éditeur québecois #MarkFortier, intitulé Devenir fasciste.

L'invité de #JulienThéry pour ce nouvel épisode d'OSAP, "On s'autorise à penser", a tiré les leçons non seulement de la victoire électorale du trumpisme aux États-Unis et du développement, depuis, de son projet de société ultra-réactionnaire et répressif, mais aussi de la montée de diverses formes de néofascismes dans un grand nombre de pays de part et d'autre de l'Atlantique. Pour se donner toutes les chances de survivre dans un monde où celles et ceux qui défendent les valeurs d'égalité, de progrès et de liberté deviennent des cibles, Mark Fortier s'efforce dans ce texte satirique d'adopter les l'état d'esprit, les idées et les comportements des partisans de l'extrême droite tels qu'il les a observés en Amérique du nord, tout en sachant que leur modèle de bouffonnerie et de grossièreté a été expérimenté dès les années 1990 en Italie (avec Umberto Bossi et Silvio Berlusconi) avant de prospérer en Amérique du Sud et de gagner, entre autres, la Grande Bretagne à la faveur de campagne pour le Brexit notamment.

Dans la France d'aujourd'hui, il suffit de regarder un peu les chaînes françaises d'information en continu pour constater que ce modèle est devenu d'actualité. Une expérience de pensée et d'écriture, dont il ressort une description saisissante et affligeante de la dégradation de nos institutions.