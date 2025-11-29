Je fais un don

La VAR politique

La VAR politique

Au football, la VAR, V.A.R., c’est l'assistance vidéo à l'arbitrage. Et au Média, la VAR, c’est la vérification de la parole des politiques. Et c’est un module préparé et incarné par le journaliste Nabil Touati, qui débunke depuis de longues années les prises de position changeantes au fil des ans - voire des jours ! - de celles et ceux qui nous gouvernent.

Partager

Aya Nakamura, De Villiers : ces archives qui révèlent le projet inquiétant du RN

Dans ce nouvel épisode de la VAR politique, Nabil Touati décrypte la guerre culturelle lancée par le Rassemblement National. Derrière les coupes budgétaires prévues pour le Centre national du cinéma (CNC) ou la musique (CNM), se cache un projet de contrôle idéologique total. La chronique expose le deux poids, deux mesures flagrant du parti. Le RN prétend ne pas être "censeur" mais s'attaque violemment à Aya Nakamura pour ce qu'elle représente. Pire encore, il instrumentalise de fausses accusations de pédophilie pour censurer une artiste contemporaine (Miriam Cahn), tout en citant avec admiration l'écrivain pédophile Gabriel Matzneff, jugé idéologiquement compatible. La VAR analyse aussi la stratégie de financement : Marion Maréchal voulait couper les subventions aux associations "politisées"... sauf quand il s'agit de financer le projet ultra-identitaire du Puy du Fou de Philippe de Villiers. Le RN n'attaque pas seulement la culture, il attaque la diversité, la liberté de création et tout ce qui ne correspond pas à son récit nationaliste. Fascsite ? Toujours est-il que son projet vise à imposer une pensée unique.

La VAR politique

Au football, la VAR, V.A.R., c’est l'assistance vidéo à l'arbitrage. Et au Média, la VAR, c’est la vérification de la parole des politiques. Et c’est un module préparé et incarné par le journaliste Nabil Touati, qui débunke depuis de longues années les prises de position changeantes au fil des ans - voire des jours ! - de celles et ceux qui nous gouvernent.

En voir +

Vous aimerez aussi

Le Média n'appartient ni à l'état, ni à des milliardaires, il est financé uniquement par des citoyens comme vous.

Il est en accès libre pour le plus grand nombre grâce à des citoyens qui contribuent tous les mois. Devenez Socio pour soutenir l'information indépendante !

Rejoignez les Socios

Afin de rester indépendant et en accès libre pour le plus grand nombre, et de continuer de vous proposer des enquêtes sur les magouilles de la Macronie et les arnaques des multinationales, des reportages de terrain au plus près de ceux qui luttent, des entretiens, débats et émissions comme on n'en voit plus à la télé, nous avons besoin de vous !