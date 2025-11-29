Au football, la VAR, V.A.R., c’est l'assistance vidéo à l'arbitrage. Et au Média, la VAR, c’est la vérification de la parole des politiques. Et c’est un module préparé et incarné par le journaliste Nabil Touati, qui débunke depuis de longues années les prises de position changeantes au fil des ans - voire des jours ! - de celles et ceux qui nous gouvernent.
Aya Nakamura, De Villiers : ces archives qui révèlent le projet inquiétant du RN
Dans ce nouvel épisode de la VAR politique, Nabil Touati décrypte la guerre culturelle lancée par le Rassemblement National. Derrière les coupes budgétaires prévues pour le Centre national du cinéma (CNC) ou la musique (CNM), se cache un projet de contrôle idéologique total. La chronique expose le deux poids, deux mesures flagrant du parti. Le RN prétend ne pas être "censeur" mais s'attaque violemment à Aya Nakamura pour ce qu'elle représente. Pire encore, il instrumentalise de fausses accusations de pédophilie pour censurer une artiste contemporaine (Miriam Cahn), tout en citant avec admiration l'écrivain pédophile Gabriel Matzneff, jugé idéologiquement compatible. La VAR analyse aussi la stratégie de financement : Marion Maréchal voulait couper les subventions aux associations "politisées"... sauf quand il s'agit de financer le projet ultra-identitaire du Puy du Fou de Philippe de Villiers. Le RN n'attaque pas seulement la culture, il attaque la diversité, la liberté de création et tout ce qui ne correspond pas à son récit nationaliste. Fascsite ? Toujours est-il que son projet vise à imposer une pensée unique.