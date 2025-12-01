Le Récap, c’est la pastille d’info condensée et musclée du Média. Tous les jours, du lundi au jeudi, à 20h, on passe en revue l’actualité sans filtre et sans langue de bois.
Bardella « agressé » : les médias et le RN nous roulent dans la farine
La double « attaque pâtissière » contre Jordan Bardella a été montée en épingle comme un signe inquiétant de violence politique. Farine à Vesoul, œuf à Moissac : deux gestes symboliques, pourtant anciens dans la culture contestataire française. Mais les réactions ont pris des allures de crise nationale. Les auteurs sont arrêtés et poursuivis sévèrement pour l'un, tandis que Bardella et son camp accusent "l’extrême gauche" et agitent l’idée d’un climat d’hostilité politique contre la droite. Ironique, quand on sait que des élus comme Yannick Morez, Manuel Bompard ou Sandrine Rousseau subissent menaces de mort, incendies criminels ou agressions sans susciter la moindre émotion officielle. La tradition française de l’entartage devient soudain un enjeu de sécurité nationale… mais seulement quand elle vise le RN. Deux poids, deux mesures, version pâte à crêpes.