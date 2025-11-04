Shein : le scandale qui dégoûte le monde entier

Shein a franchi l’ultime ligne rouge. Sur sa plateforme, la répression des fraudes a découvert des poupées sexuelles d’apparence enfantine. L’affaire, transmise à la justice, provoque une onde de choc. Le gouvernement s’indigne, les associations demandent la transparence, et la marque tente d’éteindre l’incendie. Mais cette révélation n’est qu’un symptôme d’un modèle économique dévoyé. D’autres géants du e-commerce comme AliExpress ou Amazon sont également pointés du doigt. Ce scandale n’arrive pas par hasard : depuis des années, Shein multiplie les polémiques — pollution massive, travail forcé, produits toxiques, conditions inhumaines. Malgré cela, la marque poursuit son expansion fulgurante et s’apprête à ouvrir son premier magasin permanent en plein cœur de Paris, au BHV, malgré une levée de boucliers inédite. Le scandale des poupées est plus qu’une faute isolée : il révèle un système capitaliste poussé à l'extrême, où la recherche du profit permet tout, même l’impensable.

