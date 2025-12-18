Sarkozy, Le Pen, Dati : 2025, l’année qu’ils préféreraient oublier (et nous pas)

Ce dernier Récap de 2025 revient sur une année marquée par le fracas politique et judiciaire. Dès janvier, François Bayrou accède à Matignon, à la surprise générale, avant d’être rattrapé par l’affaire Bétharram, révélant des décennies de violences dans un établissement qu’il connaissait intimement. Malgré l’ampleur du scandale, il restera en poste jusqu’à sa chute en septembre, laissant derrière lui un bilan vide et un conclave des retraites devenu symbole d’arnaque politique.

La chute de Bayrou entrainera celle de Bruno Retailleau, sinistre ministre depuis septembre 2024, sur fond de rupture théâtrale avec la macronie. Tout ça pour finir marginalisé, lâché par son propre camp à peine quelques semaines plus tard.

Mais 2025 restera surtout une grande année pour la justice : Nicolas Sarkozy, incarcéré, voit ses ennuis judiciaires s’aggraver avec la perspective d’un nouveau procès dans l’affaire libyenne (en plus des autres déjà prévus). Marine Le Pen, condamnée pour détournement de fonds européens à l'inéligibilité, perd son rêve présidentiel. Depuis, elle s'est lancée dans une croisade contre les "juges rouges". Rachida Dati n’est pas en reste, entre perquisitions, mises en examen à venir et obsession municipale.

À l’approche des municipales et sénatoriales, l’hypothèse d’un nouveau coup de force présidentiel plane encore. Une année où Macron s’est effacé… tout en laissant derrière lui un désordre durable.