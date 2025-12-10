Je fais un don

Le Récap

Le Récap

Le Récap, c’est la pastille d’info condensée et musclée du Média. Tous les jours, du lundi au jeudi, à 20h, on passe en revue l’actualité sans filtre et sans langue de bois.

Partager

Arrêtez tout : on a lu le bouquin de Sarkozy en prison

Dans Journal d’un prisonnier, Nicolas Sarkozy raconte ses vingt jours d’incarcération à la prison de la Santé. Le Média s'est infligé la lecture et vous en livre les meilleures feuilles dans Le Récap. Pour Sarko, la prison a tout du rendez-vous en terre inconnue. Malgré sa volonté affichée de se présenter comme un détenu « comme les autres », son récit révèle au contraire une succession de privilèges. Ses plaintes touchent souvent au dérisoire : la douche à bouton-poussoir, la plaque électrique qu’il refuse d’utiliser, les barquettes alimentaires qui l’écœurent ou la découverte de sa cellule de 12m2. Le livre est aussi l'occasion de distribuer les bons (et les mauvais) points à ceux qui l'ont soutenus (ou pas). Parfois on frise le règlement de comptes notamment avec Emmanuel Macron, La France Insoumise, les juges ou Médiapart. Tandis que Marine Le Pen ou Sébastien Chenu reçoivent des louanges appuyées. Dans ce livre, Sarkozy se proclame innocent, victime d’une justice politisée, soutenu de toutes parts et guidé par une foi nouvellement revendiquée. Au final, cet ouvrage est surtout conçu pour redorer son image, plus soporifique qu’un confinement cellulaire. Le Récap est un édito politique, à retrouver du lundi au jeudi sur Le Média.

Le Récap

Le Récap, c’est la pastille d’info condensée et musclée du Média. Tous les jours, du lundi au jeudi, à 20h, on passe en revue l’actualité sans filtre et sans langue de bois.

En voir +

Vous aimerez aussi

Le Média n'appartient ni à l'état, ni à des milliardaires, il est financé uniquement par des citoyens comme vous.

Il est en accès libre pour le plus grand nombre grâce à des citoyens qui contribuent tous les mois. Devenez Socio pour soutenir l'information indépendante !

Rejoignez les Socios

Afin de rester indépendant et en accès libre pour le plus grand nombre, et de continuer de vous proposer des enquêtes sur les magouilles de la Macronie et les arnaques des multinationales, des reportages de terrain au plus près de ceux qui luttent, des entretiens, débats et émissions comme on n'en voit plus à la télé, nous avons besoin de vous !