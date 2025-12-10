Arrêtez tout : on a lu le bouquin de Sarkozy en prison

Dans Journal d’un prisonnier, Nicolas Sarkozy raconte ses vingt jours d’incarcération à la prison de la Santé. Le Média s'est infligé la lecture et vous en livre les meilleures feuilles dans Le Récap. Pour Sarko, la prison a tout du rendez-vous en terre inconnue. Malgré sa volonté affichée de se présenter comme un détenu « comme les autres », son récit révèle au contraire une succession de privilèges. Ses plaintes touchent souvent au dérisoire : la douche à bouton-poussoir, la plaque électrique qu’il refuse d’utiliser, les barquettes alimentaires qui l’écœurent ou la découverte de sa cellule de 12m2. Le livre est aussi l'occasion de distribuer les bons (et les mauvais) points à ceux qui l'ont soutenus (ou pas). Parfois on frise le règlement de comptes notamment avec Emmanuel Macron, La France Insoumise, les juges ou Médiapart. Tandis que Marine Le Pen ou Sébastien Chenu reçoivent des louanges appuyées. Dans ce livre, Sarkozy se proclame innocent, victime d’une justice politisée, soutenu de toutes parts et guidé par une foi nouvellement revendiquée. Au final, cet ouvrage est surtout conçu pour redorer son image, plus soporifique qu’un confinement cellulaire. Le Récap est un édito politique, à retrouver du lundi au jeudi sur Le Média.