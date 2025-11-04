Le Journal des luttes, c’est le seul JT quotidien entièrement dédié aux luttes sociales et syndicales en France. Chaque jour, il donne la parole au camp du travail, aux exclu.e.s et à celles et ceux qui les soutiennent, et met en lumière leurs combats et leurs victoires.
Scandale : une chasse aux musulmans à la RATP
La RATP est actuellement au cœur de sujets très sensibles : d’un côté, une note interne, révélée par plusieurs médias, demande aux encadrants de “mieux repérer” certains comportements religieux, prières, pauses pour ablutions, livres de culte, et cite explicitement l’islam. Alors que la RATP se dit attachée à la laïcité, certains y voient une stigmatisation ciblée des salariés musulmans. De l’autre côté, la régie publique voit son réseau de bus et transports de surface livré à une ouverture à la concurrence qui risque de peser lourd sur les conditions de travail. Enfin, sont revenus sous les projecteurs les cas d’agressions ou de harcèlements sexuels dans le réseau, tant du côté des usagères que des agents notamment des travailleuses du nettoyage sous-traitées. Elles dénoncent le silence, l’impunité et parfois même le mépris de leur direction Pour en parler, on reçoit aujourd'hui Ahmed Berrahal, syndicaliste CGT.