"Aucun média n'en parle" : une étude alarmante sur l'islamophobie

82 % des Français·es de confession musulmane estiment que la haine antimusulmane est répandue dans notre pays. Ce chiffre, issu d’une étude IFOP commandée par la Grande Mosquée de Paris et publiée le 16 septembre, confirme une réalité déjà connue : les actes antimusulmans explosent. Deux tiers des musulmans disent avoir subi un comportement raciste en cinq ans, la moitié craignent une agression, et cette proportion grimpe à 76 % chez les moins de 25 ans. Le ministère de l’Intérieur a même relevé en juillet une hausse de 75 % des actes recensés entre janvier et mai 2025 — un chiffre déjà alarmant, mais qui reste en deçà de la réalité puisque seuls 66 % des victimes déclarent vouloir porter plainte. Le racisme antimusulman est multidimensionnel : recherche d’emploi, accès au logement, contrôles de police, services publics. François Kraus, directeur du pôle politique de l’IFOP, y voit un système discriminatoire structurel. L’étude parle de « musulmanophobie » plutôt que d’islamophobie, un choix qui interroge tant ce terme occulte une partie du débat. Autre limite : elle passe sous silence les discriminations visant les structures musulmanes, pourtant nombreuses à subir fermetures et dissolutions arbitraires. Autant de lacunes et d’angles morts dont nous allons discuter avec notre invité, maître Sefen Guez Guez, avocat au barreau de Nice et des Hauts-de-Seine, qui défend régulièrement des justiciables et des institutions musulmanes confrontés à ces discriminations.