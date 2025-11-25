Islamophobie : LR franchit toutes les limites, ils s’attaquent aux enfants

Les 24 et 25 novembre voient se déployer une véritable stratégie coordonnée des Républicains autour du voile et de « l’islamisme ».

Wauquiez ouvre la marche en voulant interdire le voile à toutes les mineures. Dès le lendemain, 29 sénateurs LR livrent un rapport alarmiste sur « l’entrisme islamiste », assorti d’une série de mesures : interdiction du voile pour les moins de 16 ans, restrictions pour les mères accompagnatrices, interdiction du jeûne, neutralité forcée partout. Le tout s’appuie sur des « experts » régulièrement accusés d’alimenter l’islamophobie. Sous prétexte de laïcité, c’est bien la stigmatisation des musulmans qui se renforce, au mépris des protections déjà existantes contre les contraintes religieuses.

Les conséquences de ces attaques islamophobes sont bien connues : les femmes voilées paient le prix fort, victimes de l’immense majorité des agressions. Malgré des fondements juridiques fragiles, LR poursuit une stratégie politique opportuniste, relayée par une partie de la majorité. Ironie du calendrier : cette croisade tombe le jour de la Journée internationale contre les violences faites aux femmes – sauf celles qui portent un voile.

