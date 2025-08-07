Retailleau, Valls, Darmanin : pourquoi ils se sont acharnés contre les sportives voilées

Le journal des luttes, financé par le Fonds de dotation pour une société solidaire", a débuté au mois de mars. Depuis, avec notre collègue Cyril Lemba, Amira Bendjaballah Jean-Pierre a interviewé une centaine de personnes. Des visages différents, des parcours uniques, mais une même énergie, : celle de résister.

Chaque témoignage, chaque voix rencontrée, racontait une lutte. Et toujours, le même schéma : celui d’un combat inégal. Un face-à-face entre David et Goliath. D’un côté, des citoyens, des travailleurs, des militants. De l’autre, des institutions, des multinationales, des puissances trop souvent démesurées.

Mais l’histoire nous l’enseigne : même les plus petits peuvent faire vaciller les géants. À travers ces récits, une certitude s’impose : la lutte n’est pas vaine. Elle peut être longue, rude, solitaire. Mais elle gagne, parfois. En tout cas, elle inspire, toujours.

Aujourd’hui, Amira vous parle de ces femmes. Des sportives. Des passionnées.Elles courent, elles nagent, elles tirent, frappent dans un ballon. Certaines s’entraînent depuis des années. Elles sont assidues. Parfois leur excellence les a menées à évoluer dans le milieu professionnel.

Mais voilà : elles portent le voile. Et en France, ça suffit à les exclure. Depuis peu, on leur interdit de participer à des compétitions, non pas à cause de leur niveau, ni de leur attitude. Non. Juste à cause de leur voile. Une décision qui soulève des questions. Où est l’égalité ? Où est la liberté de pratiquer le sport, pour toutes ?