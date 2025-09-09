Islamophobie : reportage dans une des neuf mosquées souillées par des têtes de cochons

Des têtes de cochons ont été retrouvées devant au moins 9 mosquées de Paris et sa banlieue ce mardi 9 septembre. Des fidèles ont retrouvé ces morceaux de cadavre d’animaux au petit matin, parfois marqués de l’inscription “Macron”. A Montreuil en Seine Saint Denis, c’est le choc. Issa Doucouré, trésorier de CMM, qui gère la Mosquée ISLAH à Montreuil, s'inquiète de la haine grandissante contre les musulmans. L'Imam Mr. Soumare demande à ce que la lumière soit faite sur cette histoire. Pour la prière de ce mardi, le Maire de Montreuil, Patrice Bessac, et le Président de la Seine-Saint-Denis, Stéphane Troussel, sont venus témoigner de leur soutien. En quelques mois, une dizaine d’affaires similaires ont été recensées dans le pays. Le ministère de l’Intérieur lui-même reconnaît une hausse alarmante : +72% d’actes antimusulmans enregistrés au premier trimestre 2025 par rapport à l’an dernier (79 cas). Le collectif contre l’islamophobie en Europe avait comptabilisé 1037 faits islamophobes en 2024, soit une progression de 25% en 1 an. Ni le Préfet de Paris, Laurent Nuñez, ni le Ministre de l’Intérieur démissionnaire Bruno Retailleau n’ont parlé d’islamophobie. Le premier parle d’ “actes abjects” et évoque la piste “d’ingérences étrangères”, le second de “provocations insupportables”. Patrice Bessac assume le terme d'islamophobie et parle d'une "ambiance" dans laquelle ce genre d'actes sont commis. La brigade criminelle de la préfecture de police de Paris a été saisie d’une enquête pour "provocation publique à la haine ou à la violence en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion" et "violence sans incapacité commise en raison de la race, l'ethnie, la nation ou la religion". Contactés, le Ministère de l'Intérieur et la préfecture de police de Paris ne nous ont pas répondu. Reportage de Lisa Lap et Diego Siaud.