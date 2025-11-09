Laïcité : ne laissons pas les islamophobes la détourner | Nicolas Cadène, Julien Théry

Début décembre prochain, on célébrera le 120e anniversaire de la loi de Séparation des Églises et de l'Etat, qui fondait le régime de la laïcité en France. Julien Théry, pour ce nouvel épisode d'OSAP, "On s'autorise à penser", reçoit Nicolas Cadène, expert-formateur sur les questions de laïcité, ancien rapporteur général de l'Observatoire de la laïcité, co-fondateur de Vigie-Laïcité et auteur d'un livre intitulé En finir avec les idées fausses sur la laïcité, dont une version revue est récemment parue aux Éditions de l'Atelier.

Pendant toute la durée de son existence, entre 2013 et 2021, l'Observatoire de la laïcité, en particulier son président Jean-Louis Bianco et son rapporteur général Nicolas Cadène, ont fait l'objet d'attaques virulentes de la part des tenants d'une interprétation radicale de la laïcité. Ces derniers la conçoivent comme un instrument de lutte contre l'islam et de défense d'une identité nationale-républicaine qui passerait par un combat prétendument universaliste contre le religieux. Les campagnes contre l'Observatoire, qui se sont intensifiées à partir de 2015, notamment dans l'entourage de Manuel Valls, ont finalement aboutit à sa suppression par la ministre Marlène Schiappa en 2021. Nicolas Cadène revient ici sur ces tentatives de détournement de la laïcité à des fins idéologiques, tout à fait contraires à l'esprit de la loi de 1905, laquelle n'est en rien hostile aux religions et vise seulement à garantir la neutralité de l'État, pour une pleine liberté de conscience. Aristide Briand et Jean Jaurès, les principaux inspirateurs de la loi, avaient fait prévaloir une formule séparatiste, non interventionniste, sur le projet d'Emile Combes, qui visait au contraire à l'instauration d'une tutelle de l'Etat sur les institutions religieuses, en particulier sur l'Église catholique.

L'ouvrage publié par Nicolas Cadène aux éditions de l'Atelier aborde 95 questions, souvent d'ordre juridique et pratique, sur le régime de la laïcité en France. Avec Julien Théry, il revient aussi sur aussi les tensions liées autour du port du voile musulman à l'école à partir du début des années 2000 - la loi de 2004 étant, à son sens, conforme aux principes de la laïcité - ainsi que sur les tentatives toujours renouvelées d'utiliser la loi de 1905 à dans une logique politique islamophobe, par exemple avec une tentative au Sénat pour radicaliser la réglementation dans le domaine sportif.

