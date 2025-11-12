Je fais un don

"Toujours debout !", c'est l'émission quotidienne du Média diffusée en direct qui décrypte l'actualité en présence de nombreux invité.e.s !

Scandale à l’Assemblée : les lobbys écrivent les amendements pour les députés

Au sommaire de cette édition de Toujours Debout :

Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale. Au cœur des débats : la suspension de la réforme des retraites… et c’est voté ! Les socialistes s’en réjouissent, La France insoumise est écœurée. Nos journalistes sont à l’Assemblée pour tout vous raconter.

Nous parlerons également de Boualem Sansal, écrivain franco-algérien emprisonné en Algérie pour « atteinte à l’unité nationale ». Il a été gracié par le président Abdelmadjid Tebboune, suite à une médiation du chef d’État allemand. Ce sera la carte blanche du jour, signée Amine Snoussi.

En deuxième partie, deux entretiens : D’abord avec Kévin Gernier, responsable plaidoyer chez Transparency International France, pour évoquer l’affaire des députés qui copient-collent des amendements rédigés par des lobbys… sans le dire, bien sûr !

Et puis, en fin de soirée, Bokar Sangaré sera avec nous. Avec lui, nous décortiquerons la situation au Mali : Bamako et ses habitants pris au piège d’un groupe terroriste, face à une junte qui semble incapable de les protéger.

