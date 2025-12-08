Le Récap, c’est la pastille d’info condensée et musclée du Média. Tous les jours, du lundi au jeudi, à 20h, on passe en revue l’actualité sans filtre et sans langue de bois.
Même Pascal Praud s’incline : comment Mélenchon est sorti du piège de Wauquiez
La commission d’enquête de Wauquiez sur l'entrisme islamiste rêvait d’accabler Jean-Luc Mélenchon. Elle lui a offert une tribune digne d'un meeting politique. Durant 1h45, l’insoumis a donné une démonstration de maîtrise intellectuelle et politique : pédagogie sur la laïcité, contextualisations historiques, humour et tranquillité face à des députés incapables de le déstabiliser. Le contraste fut brutal. Pendant que ses opposants s’empêtraient dans leurs obsessions, lui a remis les pendules à l’heure et lavé l’honneur de sa formation, constamment diabolisée. La droite et l’extrême droite, elles, ont perdu le contrôle de leur propre arme politique. Au point que même CNews adoube le leader insoumis et semble douter des scénarios sensationnalistes annonçant Bardella écrasant Mélenchon au 2e tour de la présidentielle... Cette audition marque une victoire nette pour Mélenchon et une claque pour la quasi-totalité de la classe politique française. Mélenchon 1 – les autres 0. Faites mieux.