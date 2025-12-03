Comment Retailleau sacrifie Macron pour limiter la dégringolade

Depuis septembre, le départ du gouvernement de Bruno Retailleau lui a coûté cher. Fini les privilèges, fini la lumière de Beauvau : l’ex-ministre de l’Intérieur et actuel président des Républicains doit jongler avec les frondeurs et les crises internes. Pour rebondir, à 500 jours de l'échéance, Retailleau se concentre sur la présidentielle, en jouant le rôle d’opposant tonitruant tout en profitant de la notoriété qu’il a acquise auprès de Macron. Son Tour de France auprès des militants LR, sa réapparition au Sénat et sa pétition contre la labellisation des médias sont autant de manœuvres pour polir son image. Et pour taper un grand coup, il mise sur l’indignation orchestrée autour de la labellisation des médias, pourtant existant depuis 2018. Entre coups de com, tweets et petites phrases dans les médias, Retailleau multiplie les gestes symboliques pour donner le change… mais derrière le bruit, sa substance politique reste pour le moins fragile. Le Récap est un édito politique, à retrouver du lundi au jeudi sur Le Média.