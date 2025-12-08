Je fais un don

Toujours debout !

Toujours debout !

"Toujours debout !", c'est l'émission quotidienne du Média diffusée en direct qui décrypte l'actualité en présence de nombreux invité.e.s !

Partager

Scandale Abittan : « les sales con*es » répondent a Brigitte Macron

Au sommaire de cette édition :

On ouvre ce journal avec ce qui a fait réagir tout le week-end : l’action des militantes de NousToutes, qui interrompent le spectacle d’Ary Abittan, humoriste accusé de viol. Cette action féministe se solde par une expulsion violente, menée par certains spectateurs et par la sécurité. Plusieurs militantes — dont la journaliste du Média Lisa Lap — sont frappées. Mais ce qui choque encore davantage, c’est la réaction de Brigitte Macron : la première dame insulte publiquement les militantes en les traitant de “sales connes”.

Une déclaration grave, inédite, qui interroge le positionnement du pouvoir dans le débat public et dans la lutte contre les violences sexuelles.


Toujours debout !

"Toujours debout !", c'est l'émission quotidienne du Média diffusée en direct qui décrypte l'actualité en présence de nombreux invité.e.s !

En voir +

Vous aimerez aussi

Le Média n'appartient ni à l'état, ni à des milliardaires, il est financé uniquement par des citoyens comme vous.

Il est en accès libre pour le plus grand nombre grâce à des citoyens qui contribuent tous les mois. Devenez Socio pour soutenir l'information indépendante !

Rejoignez les Socios

Afin de rester indépendant et en accès libre pour le plus grand nombre, et de continuer de vous proposer des enquêtes sur les magouilles de la Macronie et les arnaques des multinationales, des reportages de terrain au plus près de ceux qui luttent, des entretiens, débats et émissions comme on n'en voit plus à la télé, nous avons besoin de vous !