Au sommaire de cette édition :

On ouvre ce journal avec ce qui a fait réagir tout le week-end : l’action des militantes de NousToutes, qui interrompent le spectacle d’Ary Abittan, humoriste accusé de viol. Cette action féministe se solde par une expulsion violente, menée par certains spectateurs et par la sécurité. Plusieurs militantes — dont la journaliste du Média Lisa Lap — sont frappées. Mais ce qui choque encore davantage, c’est la réaction de Brigitte Macron : la première dame insulte publiquement les militantes en les traitant de “sales connes”.

Une déclaration grave, inédite, qui interroge le positionnement du pouvoir dans le débat public et dans la lutte contre les violences sexuelles.



