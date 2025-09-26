Je fais un don

Nouvel épisode des Indiscrets de Nils Wilcke. Journaliste indépendant, journaliste politique jusqu’au bout des doigts, il recueille les confidences des politiques de tout bord.

Sarkozy en prison : comment il s'est fait lâcher par Macron

Au sommaire cette semaine :

- Sarkozy condamné et Marine Le Pen se sent en danger. C’est le choc dans la classe politique française après la condamnation sévère de l’ancien président à 5 ans de prison. Et curieusement, c’est la patronne du RN qui se montre la plus combative pour défendre Sarko. Mais que cache ce zèle ? Nils a enquêté.

- Macron, seul contre tous : mauvaise passe pour le président de la République malgré un succès diplomatique à l’ONU avec la reconnaissance de la Palestine. Le chef de l’Etat voit ses anciens soutiens tenter de le poignarder dans le dos…

