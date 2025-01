« Réunir la France des bourgs et la France des tours », c’est une formule qui a été popularisée il y a quelques temps par le député de la Somme François Ruffin, mais qui se réfère à un enjeu qui n’est pas nouveau, même s’il est peut-être plus d’actualité que jamais, avec l’extrême-droite aujourd’hui aux portes du pouvoir. Comment convaincre les classes populaires appauvries, délaissées, frappées de plein fouet par les politiques néolibérales de ne pas – quand il s’agit de classes populaires blanches – déporter leur colère sur les populations issues de l’immigration ?

Comment, donc, détourner ces milieux défavorisés blancs du vote pour l’extrême-droite, qui n'a d'ailleurs jamais servi leurs intérêts ? Et, symétriquement, comment convaincre les racisés, les victimes du racisme systémique, de rejoindre une gauche susceptible de les défendre et non plus d'ignorer leur situation spécifique comme l'a fait le PS quand il était au pouvoir ? La classe dirigeante néolibérale ne redoute rien tant que l'union des classes populaires directement lésée par ses politiques, puisque ces dernières pourraient former un électorat majoritaire. Il est vital, pour elle, de diviser les perdants du système en encourageant le racisme et tout particulièrement, actuellement, l'islamophobie.



Dans cet épisode d'« On s'autorise à penser », Julien Théry reçoit trois des participants à un événement intitulé « Alliance des tours et des bourgs : Chiche ! », organisé à Pantin par de nombreuses organisations (NPA, Tsedek, Les Soulèvements de la terre, etc.) pour réfléchir à ses questions : Yessa Belkhodja (Collectif de soutien aux jeunes du Mantois, militante décoloniale), Stathis Kouvelakis (philosophe, ancien Professeur au King's College de Londres, membre de l'Institut La Boétie) et Wissam Xelka (militant décolonial, animateur du média Parole d'Honneur et streamer pour Zawa Productions).





Ces invités reviennent sur les positions respectives de François Rufin et de #LFI en matière d'antiracisme et d'alliance entre les « beaufs » et les « barbares », pour reprendre la formule provocatrice lancée par Houria Bouteldja.