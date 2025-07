Rencontre Bardella-Sarko, Macron 2032 : un an après le NFP, ce député LFI tire la sonnette d’alarme

Il y a un an, le Nouveau Front Populaire remportait les élections législatives anticipées, sans toutefois accéder à Matignon. Depuis, l’Assemblée nationale fonctionne au ralenti, l’extrême droite joue les arbitres, et le front de gauche semble s’être évaporé. Ce matin, François Piquemal, député insoumis de Haute-Garonne, revient sur cette année politique chaotique et les perspectives à venir. Alors qu’Emmanuel Macron se projette déjà vers l’après, allant jusqu’à évoquer un possible retour en 2032, les chiffres de l’Insee viennent ternir la fin de son second quinquennat : le taux de pauvreté atteint 15,4 %, son plus haut niveau depuis trente ans. Comment LFI entend-elle inverser la tendance ? Pourquoi le logement reste-t-il, selon Piquemal, l’angle mort des politiques sociales ?

On évoque aussi la rencontre Bardella-Sarkozy, symptôme d’une possible union des droites. On parle aussi l’urgence climatique et de la loi Duplomb qui réintroduit des pesticides dangereux. On revient sur la polémique sur ses propos supposés à Toulouse. Enfin, focus sur Gaza : les négociations à Doha peuvent-elles vraiment aboutir à un cessez-le-feu ? Un échange dense et engagé.