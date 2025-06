Le Coran vu par l'Occident à travers les âges : cette histoire dont l'extrême-droite ne veut pas | John Tolan

L'extrême-droite islamophobe et complotiste a récemment attaqué un projet de recherche financé par l'Union européenne dont l'objet est de retracer l'histoire de la vision du Coran par les Occidentaux à travers les âges, du Moyen Âge au XIXe siècle. John Tolan, professeur à l'Université de Nantes, l'un des maîtres d'oeuvre de cette entreprise historique collective, est l'invité de Julien Théry pour ce nouvel épisode de « La grande H ».

Au mois d'avril 2025, l'extrême-droite française s'est lancée dans une campagne contre un projet de recherche européen pourtant lancé de longue date et mené par des historien.ne.s parfaitement reconnus, intitulé « The European Qur'an » et consacré à la façon dont les Occidentaux ont vu, compris et discuté le #Coran à travers les âges. Deux députés du Rassemblement National se sont officiellement élevés contre l'existence de ce projet au Parlement européen, et la polémique a été nourrie par Le Journal du Dimanche de Vincent Bolloré ainsi que par Le Figaro. Ces organes de presse se sont plus à relayer des insinuations de la polémiste Florence Bergeaud Blackler, pourtant dénuées de tout argument un tant soit peu sérieux, selon lesquelles une telle entreprise historique relèverait d'une "islamisation de la connaissance" promue par les Frères musulmans. Dans ce nouvel épisode de « La grande H. », Julien Théry reçoit l'un des maîtres d'oeuvre du projet en question, John Tolan, professeur à l'Université de Nantes et spécialiste de l'histoire de l'islam.

Après être revenu sur la polémique et plus largement sur le climat français actuel de construction du musulman comme ennemi de l'intérieur à grand renfort de théorie complotistes, John Tolan revient sur l'histoire changeante de la vision du Coran développée par les Européens, depuis la première traduction latine du livre, à l'initiative de l'abbé de Cluny au XIIe siècle, jusqu'à la littérature romantique, en passant, entre autres, par le point de vue de Luther et celui de Napoléon.

Montage Bérénice Sevestre. Une émission de Julien Théry.

Marwan Shahin, Napoléon lisant le Coran.