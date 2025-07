20 ans près, Blancs et Racisés : faire bloc, faire peuple | Stathis Kouvelakis, Olivier Marboeuf, Julien Théry

Un collectif d'organisation vient de lancer, notamment par la voix d'Amal Bentounsi, un appel intitulé "Faisons bloc, faisons peuple, contre la guerre et contre l'état de guerre", qui prend la suite de l'événement "Tours et bourgs, chiche !" du début de cette année. Le mouvement débouchera sur une manifestation le 16 novembre 2025, date qui correspond à l'anniversaire de la fin des émeutes de 2025, mais aussi à celui du début du soulèvement des Gilets Jaunes en 2018. Pour en parler, Julien Théry a invité deux membres des organisations associées pour cette initiative, le philosophe Stathis Kouvelakis et l'auteur et artiste Olivier Marboeuf.

Il y a 20 ans, le 29 mai 2005 exactement, les Français votaient "non" au Traité Constitutionnel Européen à 54,6 % malgré une campagne politico-médiatique massive en faveur du "oui". A l'automne de la même année, les banlieues se soulevaient après la mort de Zyned et Bouna, avec pour réponse l'instauration par le gouvernement Villepin de l'état d'urgence pour la première fois dans le pays depuis la Guerre d'Algérie. D'un côté les classes moyennes et défavorisées rejetaient la constitutionnalisation du néolibéralisme et la marchandisation généralisée de la vie sociale sous couvert de construction de l'union européenne, de l'autre les populations des "quartiers", en grande proportion issues de l'immigration, secouaient le joug du racisme d'Etat et de son oppression policière. Vus de 2025, ces deux événements ont ouvert une nouvelle ère politique, celle d'aujourd'hui. D'une part avec la recomposition du champ politique autour d'une nouvelle ligne principale de clivage politique tracée entre acception et refus du néolibéralisme, d'autre part avec la cristallisation d'un nouvel antiracisme, non plus moral et placé sous la tutuelle de la gauche de gouvernement, mais politique, décolonial et revendiquant donc l'autonomie à l'égard du progressisme "blanc". Depuis 2005, le discours et la pensée d'extrême-droite se sont emparés de la vie politico-médiatique française. Face à cet état de fait, l'enjeu vital pour la gauche "de gauche" est d'unir les deux blocs que constituent les Blancs frappés par la destruction de l'Etat social et les Racisés placés sous la domination de l'Etat racial. Dans cette perspective, un collectif d'organisation radicales - anticapitalistes, antiracistes, écologistes - vient de lancer, notamment par la voix d'Amal Bentounsi, un appel intitulé "Faisons bloc, faisons peuple, contre la guerre et contre l'état de guerre", qui prend la suite de l'événement "Tours et bourgs, chiche !" du début de cette année. Le mouvement débouchera sur une manifestation le 16 novembre 2025, date qui correspond à l'anniversaire de la fin des émeutes de 2025, mais aussi à celui du début du soulèvement des Gilets Jaunes en 2018. Pour en parler, Julien Théry a invité deux membres des organisations associées pour cette initiative, le philosophe Stathis Kouvelakis et l'auteur et artiste Olivier Marboeuf.