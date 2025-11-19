Le Récap, c’est la pastille d’info condensée et musclée du Média. Tous les jours, du lundi au jeudi, à 20h, on passe en revue l’actualité sans filtre et sans langue de bois.
RN, Frontières : pourquoi Leroy Merlin les rend marteau
Le mercredi 19 novembre, l’extrême droite française s’embrase contre Leroy Merlin, coupable d’avoir retiré ses publicités de Frontières, le site chouchou des fachos. La mèche a été allumée par Sleeping Giants, collectif militant qui traque les financements publicitaires de la haine en ligne. En interpellant Leroy Merlin sur X, le collectif a obtenu un retrait immédiat. La décision a déclenché l’ire de Frontières et de son fondateur Erik Tegner, qui crie à l’atteinte à la liberté de la presse, tandis que la fachosphère et les élus RN se lancent dans une campagne de harcèlement et de contradictions spectaculaires : ils appellent au boycott tout en dénonçant le boycott. Sleeping Giants, lui, continue son travail méthodique, informant les marques et coupant les financements de la haine. L’extrême droite gesticule, mais la vraie efficacité reste du côté du collectif, prouvant que combattre la haine peut être simple et concret.