Propagande, dérives, islamophobie : l'analyse sans concession d'un historien des médias

Chaque semaine, Mourad Guichard et Amira Jean Pierre regardent l’actualité politique, médiatique et sociale autrement. Avec un mélange d’humour, de recul et d’irrévérence, ils passent au crible ce que beaucoup veulent nous faire avaler. Dans cet épisode, ils dénoncent les flops et les bourdes des élites, mais aussi ces pratiques inquiétantes où des femmes sont filmées dans la rue sans leur consentement, sous prétexte de journalisme.

Au fil de l’émission, ils s’intéressent à des personnalités au cœur de l’actualité : Zohran Mamdani confronté aux amalgames, Meyer Habib qui cultive sa réputation de gentleman international, ou encore Zemmour et Caroline Yadan et leurs projets de contrôle de l’art et des médias. Mais l’émission ne s’arrête pas là : elle explore aussi les stratégies des médias d’extrême droite et leur racisme assumé, et ce que cela signifie pour notre société.

Pour décrypter tout ça, ils ont reçu Alexis Lévrier, historien des médias. Ensemble, ils montrent comment certaines informations sont manipulées, comment se créent les discours de haine et comment nous pouvons y répondre. L’épisode alterne analyses percutantes, témoignages et moments de décryptage, toujours avec ce ton direct et acéré qui caractérise l’émission.