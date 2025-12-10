Dérapage raciste de Saint-Cricq en plein direct : pourquoi LFI saisit l'Arcom

Dans sa nouvelle chronique de « L’oeil de MouMou », le journaliste Mourad Guichard avait face à lui le député LFI Aurélien Saintoul, par ailleurs ancien rapporteur de la commission d’enquête parlementaire lié à l’attribution des canaux TNT. Avec Amira Bendjaballah Jean-Pierre, il a questionné l’élu sur la lente dérive du paysage audiovisuel français. Premier exemple avec le dérapage de Nathalie Saint-Cricq, la responsable de l’information, qui est partie sur un « vote musulman » qui serait naturellement attiré par la mise en avant d’un antisémitisme savamment distillé par LFI.

Puis, magie de Noël, le journaliste a dégainé deux véritables « Top », l’un décerné à Éric Antoine qui, sur une chaîne belge a apporté sa définition de CNews et un autre à Guillaume Farde, le monsieur Police-Justice de LCI. Les dernières sorties de Florence Bergeaud Blackler et l’entre-soi des chaînes bollorisées ont également fait l’objet de « Top » paradoxaux. T

out au long de la chronique et jusqu’aux extraits concernant la commission d’enquête parlementaires où Jean-Luc Mélenchon s’est exprimé, Aurélien Saintoul a pu commenter chacun des extraits proposés. Notamment celui qui a présenté le programme type de la nouvelle chaîne T18 du milliardaire Kretinsky (émissions faits-divers, déco, voyages kitsch…), prouvant que le cahier des charges n’est pas franchement respecté.