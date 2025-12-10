"L'Oeil de Moumou" est une chronique médias signée Mourad Guichard. Mourad Guichard est un journaliste indépendant, qui pose un regard tranchant sur les grandes et petites dérives de notre paysage audiovisuel et médiatique.
Dérapage raciste de Saint-Cricq en plein direct : pourquoi LFI saisit l'Arcom
Dans sa nouvelle chronique de « L’oeil de MouMou », le journaliste Mourad Guichard avait face à lui le député LFI Aurélien Saintoul, par ailleurs ancien rapporteur de la commission d’enquête parlementaire lié à l’attribution des canaux TNT. Avec Amira Bendjaballah Jean-Pierre, il a questionné l’élu sur la lente dérive du paysage audiovisuel français. Premier exemple avec le dérapage de Nathalie Saint-Cricq, la responsable de l’information, qui est partie sur un « vote musulman » qui serait naturellement attiré par la mise en avant d’un antisémitisme savamment distillé par LFI.
Puis, magie de Noël, le journaliste a dégainé deux véritables « Top », l’un décerné à Éric Antoine qui, sur une chaîne belge a apporté sa définition de CNews et un autre à Guillaume Farde, le monsieur Police-Justice de LCI. Les dernières sorties de Florence Bergeaud Blackler et l’entre-soi des chaînes bollorisées ont également fait l’objet de « Top » paradoxaux. T
out au long de la chronique et jusqu’aux extraits concernant la commission d’enquête parlementaires où Jean-Luc Mélenchon s’est exprimé, Aurélien Saintoul a pu commenter chacun des extraits proposés. Notamment celui qui a présenté le programme type de la nouvelle chaîne T18 du milliardaire Kretinsky (émissions faits-divers, déco, voyages kitsch…), prouvant que le cahier des charges n’est pas franchement respecté.