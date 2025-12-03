Bolloré, Cnews : on décrypte le pire des médias avec Kevin Razy

Dans ce nouvel opus de « L’oeil de MouMou », notre chroniqueur Mourad Guichard s’est penché sur l’actualité de la semaine, notamment marquée par le numéro de « Complément d’enquête » consacré à CNews. L’ensemble des Top et des Flop a pu être commenté par son invité, le comédien et humoriste Kévin Razy, par ailleurs intervenant sur Le Média TV. L’un d’eux a été consacré à Frantz-Olivier Giesberg, « l’oncle des repas de réveillon », délicieusement misogyne, méprisant, mufle et goujat. Au cours d’un échange en plateau, il s’en est pris à la députée Sandrine Rousseau en mettant en doute ses compétences en économie alors qu’elle est diplômée en la matière. Mourad Guichard est également revenu sur les interventions diverses et variées confinant au révisionnisme. Au motif de vouloir défendre l’état génocidaire israélien, plusieurs chroniqueurs en sont venus à comparer le soutien au peuple palestinien à des pogroms et même à la Shoah. Dans la deuxième partie de l’émission, le journaliste indépendant a scruté, aux côtés de sa consoeur Amira Bendjaballah Jean-Pierre, l’actualité de la semaine au travers de la sensibilité de Kévin Razy qui anime une chaîne Twitch sur laquelle il assure une critique média. Le comédien est revenu sur la position des chaînes Bolloré et les intervenants de ses chaînes pour lesquels il souhaite une régulation. Il a même déposé une « proposition » de loi (CKV) afin d’exclure des plateaux TV les personnes qui mentiraient sciemment à plusieurs reprises et sans présenter d’excuses acceptables.