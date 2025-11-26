Elle revient de Palestine : le témoignage d’une reporter de guerre

Dans ce nouvel opus de « L’Oeil de MouMou », la chronique de critique média du journaliste indépendant Mourad Guichard, le préambule a porté sur la bonne nouvelle de la semaine. Celle visant les « journalistes » du site d’extrême droite Frontières qui se sont vus privés de carte de presse par la commission idoine. Le journaliste est également revenu sur la vidéo hors-sol de Rachida Dati, ministre et candidate à la mairie de Paris. Elle y apparaît déguisée en éboueure, un comble pour cette passionnée de robes de marques et de bijoux de luxe. Dans ses Top, il a notamment pointé l’historienne Nicole Bacharan qui a osé la comparaison entre une députée trumpiste complotiste et antisémite avec les députés LFI. Une attitude qui a même conduit la journaliste Caroline Roux à la recadrer. Mourad Guichard s’est aussi penché sur l’extrait où un présentateur de LCI avoue carrément au député NFP Aurélien Saintoul ne pas supporter cette même France insoumise. Comme chaque semaine, notre chroniqueur a décoché ses Flop Racelards, ce coup-ci à Pierre-Jean Chalençon et Barbara Lefebvre. La partie « Au microscope » a été consacrée au conflit au Moyen-Orient avec une invitée exceptionnelle : Khadija Toufik, journaliste de guerre régulièrement présente dans les territoires occupés.