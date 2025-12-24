Ils ont fait de 2025 une année d'horreur médiatique

L’avant dernière chronique de « L’oeil de MouMou » s’est voulue festive, entre décoration de Noël et cadeaux en plateau. Avec Amira, le journaliste de critique média a exploré les dernières « fulgurances » du monde médiatique français.

Dans son préambule, il est revenu sur la résistance des journalistes à la mise en place d’un organe de régulation du travail journalistique, à l’instar de Frédéric Haziza, alias Frédo la main leste.

Puis, sur les accusations récurrentes visant La France insoumise qui a pourtant exprimé son indignation suite à l’attentat antisémite australien. Comment peut-on relier une vidéo où une chroniqueuse affirme une accusation gravissime à un tweet qui met ces mêmes propos au conditionnel ? Réponse avec CNews. Et comment faire le lien entre le loup gentil de la pub d’Intermarché et le service public de l’audiovisuel ? Réponse avec l’inénarrable Rachel Khan.

Les chroniqueurs d’extrême droite se retrouvent-ils exclusivement sur les chaînes de Bolloland ? Pas vraiment. Ils se sont ainsi retrouver sur France Info autour de Julien Odoul à lui faire des mamours. Un moment trop mignon qui interroge sur l’inexorable dérive du service public. Mais c’est encore sur CNews que l’on peut parler du contrôle des mineurs isolés avec un condamné pour pédocriminalité.

Les « Flop » ont balayé les dérives de Marianne, de la commission d’enquête parlementaire sur le service public (ter) et cette affaire hallucinante de police des bûches de Noël qui séviraient en Algérie.