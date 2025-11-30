Ian Brossat : "Cnews, ce ne sont pas des journalistes, ce sont des adversaires politiques"

Si le sénateur communiste Ian Brossat n’est pas hyper présent, par choix, sur les plateaux TV et dans les studios de radios, chacun de ses passages sont marqués du sceau de la riposte. Il le dit sans détour : « Quand je vais sur CNews ou Europe 1, je n’ai pas des journalistes en face de moi, mais des opposants politiques ». Avec lui, notre chroniqueur et journaliste indépendant Mourad Guichard a scruté les coulisses de ses interventions médiatiques. Il est également revenu sur plusieurs séquences emblématiques, dont celles avec le militant bollorisé Yoann Usaï, le révisionniste Daniel Riolo, ou encore avec le roi de la salle qui ferait mieux de travailler ses interviews, Mickaël Dorian. Sous forme de clin d’œil, notre chroniqueur a fait réagir le sénateur communiste et ancien adjoint à la maire de Paris à l’un des clips de campagne de Rachida Dati, ministre de la Culture et candidate au poste d’Anne Hidalgo. On l’y voit vêtue d’une tenue d’éboueure impeccable, repassée et amidonnée, vidant des poubelles avec un naturel qui force l’admiration. Problème : la maire du 7e arrondissement qu’elle est, s’oppose systématiquement à l’installation de logements sociaux (où pourraient vivre des éboueurs, par exemple), logements voulus par un certain… Ian Brossat.