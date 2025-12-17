Haine contre LFI et le PCF, attentat à Sydney : Aymeric Caron décrypte une semaine de dérapage médiatique

La nouvelle chronique de « L’oeil de MouMou » sur Le Média TV s’est ouverte sur un préambule pointant la nouvelle dérive du site propagandiste d’extrême droite Frontières. S’invitant eux-mêmes et elles-mêmes en plateau, ils en sont réduits à s’autocongratuler face caméra sans contradiction.

Le journaliste Mourad Guichard recevait le journaliste et député Aymeric Caron pour évoquer les dernières commissions d’enquête parlementaires relatives à l’audiovisuel public et aux décisions de l’Arcom, le gendarme dudit audiovisuel.

Auparavant, le journaliste et le député sont revenus sur les Top et les Flop de la semaine passée au premier rang desquels un nombre important de déclarations « charognardes » utilisant l’attentat australien pour régler des comptes avec La France insoumise. La question de la présence de Stanislas Rigault, ancien responsable du groupuscule Génération Z, sur le plateau de France Info, s’est également posée, d’autant plus qu’il était interviewé par deux anciens chroniqueurs de la chaîne ultra droitière CNews.

Ils sont également revenus sur l’acte digne des Cagoulards perpétré par les militants de Frontières à l’encontre du député communiste Pierre Ouzoulias et plus largement contre les parlementaires.

Mourad Guichard a aussi questionné son invité quant à l’acharnement qu’il subissait de la part, notamment, de Frédéric Haziza et Jacques Essabag, alias Arthur, un humoriste qui ne fait plus rire que lui et, accessoirement, Shophia Aram.

Ses premiers remerciements sont allés à deux collectifs : l’un photographique avec un livre sur les manifestations pour Gaza avec Serge d’Ignazio et Loulou Louisart.