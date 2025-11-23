Mélenchon et moi : histoire d'un réveil politique | Abdourahman Waberi, Julien Théry

Abdourahman Waberi, écrivain français d'origine djiboutienne auteur d'une oeuvre foisonnante reconnue dans le monde entier et saluée par Jean-Marie Le Clézio lors de son discours de réception du prix Nobel (Pays sans ombre, Cahier nomade, Balbala, Moisson de crâne...), vient de publier un ouvrage d'un genre très singulier, à la foi récit personnel et chronique politique, intitulé de façon intrigante Autoportrait avec Mélenchon, avec ce sous-titre d'une simplicité provocante : L'homme qui a sauvé la gauche (éd. Le Bord de l'eau).





Abdourahman Waberi est l'invité de #JulienThéry dans ce nouvel épisode d'On s'autorise à penser (OSAP), pour une conversation sur cette histoire personnelle des années d'hiver de la gauche et de son nouveau printemps commencé au début des années 2010. Où l'on évoque ce "peuple de feu" que Senghor voyait dans la meilleure tradition politique française, de retour avec cette "Nouvelle France" annoncée par Mélenchon et ceux qu'il fédère face au repli identitaire-autoritaire.